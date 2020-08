Spillesteder har ikke råd til at holde siddende koncerter

Mange spillesteder kan kun afholde koncerter med siddende gæster, hvis de får støtte, siger organisation.

Det er for dyrt for mange spillesteder at afholde koncerter udelukkende med siddende publikum, hvis de normalt også har stående gæster.

Derfor vil mange spillesteder fortsat holde lukket i de kommende måneder, selv om Folketingets partier har åbnet for, at der kan ske yderligere genåbning af spillestederne efter sundhedsfaglige retningslinjer.

Det siger Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live, som er interesseorganisation for spillesteder og festivaler.

- For spillestederne er det gennemgående, at mange er afhængige af at kunne gennemføre koncerter med stående gæster.

- Nogle af spillestederne vil vælge at gennemføre koncerter med siddende publikum, men for hovedparten vil det ikke være en rentabel forretning. Når det koster flere penge at gennemføre koncerter, end billetsalget alene kan dække, vil spillestederne typisk afholde fra at gøre det, siger han.

Fredag blev Folketingets partier enige om genåbningens fase 4. Her havde spillestederne håbet på, at de kunne få lov til at åbne.

Men sådan bliver det ikke.

Det fremgår dog af aftalepapiret, at erhvervsministeren og kulturministeren sammen med andre relevante parter vil undersøge, om der kan ske yderligere genåbning af blandt andet spillesteder.

Det store forsamlingsforbud på 500 personer er forlænget til og med 31. oktober. Her er det muligt at afholde arrangementer, hvor størstedelen sidder ned.

Men flere steder har ikke kapacitet til at få noget ud af at holde koncerter med de afstands- og stolekrav, som der er i dag, siger Marcher.

Derfor peger han på, at der skal laves en kompensationsmodel, hvor spillestederne får penge for det antal billetter, de normalt kunne have solgt, men ikke kan sælge på grund af eksempelvis afstandskrav.

- Vi ved godt, at alle taber penge. Men spillestederne vil lige så gerne som resten af samfundet have gang i hjulene igen.

- Artisterne skal måske spille flere gange, og dybest set skal vi alle arbejde mere for pengene. Men der skal simpelthen også ydes mere hjælp, for at det kan betale sig, siger han.

Også Jesper Majdall, som er direktør for spillestederne Bremen Teater og Hotel Cecil i København, understreger vigtigheden af mere økonomisk støtte til spillestederne.

- Hvis det bliver med de nuværende kompensationsordninger, og der kun bliver mulighed for at have siddende publikum, så giver det ingen mening økonomisk, siger han til Berlingske.

/ritzau/