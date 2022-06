Spirrevip i spidsen for et mammutværk

Italienske musikinteresserede har ofte et særligt forhold til landets største operakomponist nogensinde: Giuseppe Verdi. I Parma findes der således et selskab, der kalder sig ”Club dei 27” eller ”Gruppo Appassionata Verdiana”. Det er en eksklusiv kreds, hvor hvert medlem repræsenterer og er ekspert i en bestemt Verdi-opera – 27 i tallet, forstår sig. Når en af de 27 dør, mødes de 26 overlevende for at vælge en afløser blandt kandidaterne.

Det er værd at notere sig, at Verdis requiem, komponeret i slutningen af 1860’erne, men først uropført i Milano i 1874, regnes blandt de 27. Der er endda musikskribenter, som hævder, at værket er hans måske bedste opera. I det næsten halvanden time lange requiem finder man nemlig alt det, som Verdi var blevet kendt for i operaverdenen, storslåede højdepunkter som den dramatiske Dies Irae-sats med den insisterende stortromme i centrum for det store orkesters udladninger om vredens dag eller den smukke tenorsolo i Ingemisco-satsen med sit inderlige udtryk om håb for de syndere, der bønfalder Gud om nåde.