Sprog og videnskab

Vi har i Danmark haft tradition for at skrive forskning på dansk, men det er ved at ændre sig. Internationaliseringen af videnskaben har både gode og dårlige sider

For nylig viste en undersøgelse, at antallet af videnskabelige arbejder på dansk er faldet fra 21 procent i 2009 til 14 procent i 2017. Direktøren for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier, var ikke begejstret for udviklingen. Det var til gengæld en prodekan på et af fakulteterne, Mette Wier, for det viste, at dansk forskning har international gennemslagskraft.

Problemet – ordet forstået i sin oprindelige betydning som noget, der skal forhandles – er, at de begge har ret. Prodekanen har ret i, at publikationer på engelsk ofte er vejen til større udbredelse af videnskabelige resultater. Men direktøren for Sprognævnet har ret i, at det er fatalt, at der i stadig ringere omfang drives videnskab på modersmålet.

Der er flere hager og modhager her. Mange tror, at når noget er publiceret på engelsk, har det været igennem en bedre kvalitetskontrol, end hvis det publiceres på dansk, men det behøver ikke at være tilfældet. Mange tror også, at det når et større publikum og slår stærkere igennem – det tror prodekanen jo – men det behøver heller ikke at være tilfældet. Meget drukner i det store verdenshav, som kunne have haft en vis virkning omkring Frederiksholms Kanal. Jeg har set videnskabelige arbejder inden for de humanistiske fag, som kunne have beriget den offentlige debat i Danmark, hvis de havde været på dansk, men ikke kommer til det, fordi de publiceres på engelsk.

Det skal man ikke bebrejde forskerne og videnskabsfolket. For hvis du vil i verden frem, så buk! Skriv på engelsk, for hvis du ikke gør det, kan du glemme alt om en akademisk karriere. Det indretter en ung akademiker sig naturligvis på, og det ville jeg da også gøre, hvis jeg skulle begynde forfra i dag. Skyd ikke på forskerne og skyd i det hele taget ikke. Men overvej engang, om den såkaldte internationalisering af videnskaben er udelukkende positiv.