Jørn Lund i ny bog: Danmark har udviklet sig til et u-land, når det kommer til grammatik og fremmedsprog

5 stjerner

Jørn Lund viser, hvordan forståelse, kulturkritik og historisk sans afhænger af at kunne forstå og se sprog

Da forskerne i biblioteket Museion i Aleksandria studerede Homer i 3. århundrede f.Kr., da renæssance-humanisterne studerede de antikke forfattere i det 15. århundrede e.Kr., og da humaniora opstod som universitetstudium i det 18. århundrede e.Kr., var centrum for studierne hver gang sproget. Hvad stod der i teksten? Hvad betød den? Hvordan var den skrevet? Hvordan skulle den fortolkes? Jørn Lunds artikelsamling om dansk er i samme fine tradition.

Dansk sprog udvikler sig hurtigt i disse år. Det er i sig selv spændende at følge denne udvikling. Ældre, men få unge, kender i dag disse ord: blækhus, aftægt, brevpresser, kusk, kakkelovn, kælderhals, hole, Gyldenspjæt, sæbespåner, gruekedel, mælkedrenge eller Flemming-bøger. Det er et traditionstab, når kendskabet til ord som disse går tabt, og Lund skriver: ”Vi bliver endnu mere historieløse og fremmer selvoptagethed og selfiekultur i stedet for at se litteraturen som en vej til indsigt i andre kulturer og tidsaldre.”

Men der sker ikke kun tab. De unge kender ord og forkortelser som disse: fråderen, troll (eneste fejl, jeg har fundet, er, at Lund staver ’trold’), omg, G, lol, swag, tbh og noijeren.

Nye ord og den begejstrede brug af dem kan også være en anledning til kulturkritik. Man ler opgivende ad de sproglige tåbeligheder og tankearmodet, når Lund citerer en tekst fra YouSee som denne: ”Som Senior Brand & Consumer Insight Manager hos YouSee er din primære styrke den indsigtsbaserede rådgivning. Du forstår at omsætte forbrugeradfærdsdata og kommunikationstracking til ’big insights’ i relevante anbefalinger. På en måde så organisationen kan handle på de konklusioner, du drager.”