Sproget kan udfordre vestlige piloter i luften i Ukraine

Hvis pensionerede vestlige piloter skal flyve F-16-fly i Ukraine, som en amerikansk militærpilot har tilbudt, kan sproget blive en udfordring, fortæller major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Esben Salling Larsen.

For det ikke er sikkert, at de ukrainske piloter taler engelsk.

- Ukrainerne vil blive omskolet til at bruge engelske kommandoer, så de kan tale sammen, men derfor kan der stadig være en sprogbarriere, hvis der ikke bliver talt samme sprog, siger Esben Salling Larsen.

Jyllands-Posten omtaler onsdag den amerikanske militærpilot Dan Hampton, som udtaler, at han gerne vil melde sig selv til at flyve F-16-fly for Ukraine.

Her henviser Jyllands-Posten til det britiske medie The Times, som også skriver, at flere pensionerede vestlige piloter er interesseret i at flyve F-16-fly i Ukraine.

Men ifølge Esben Salling Larsen har der tidligere været problemer i luften, når der ikke bliver talt samme sprog.

- Vi har før set eksempler, hvor det gav problemer at have piloter fra forskellige lande - eksempelvis da polakker og tjekker kæmpede på britisk side i Slaget om England under Anden Verdenskrig, fortæller Esben Salling Larsen.

Udfordringen kan ifølge ham være at koordinere og arbejde sammen.

- Hvis der er en sprogbarriere, kan man risikere, at tingene ikke bliver koordineret, og så kan meldinger gå tabt, siger Esben Salling Larsen.

Ifølge ham vil det af flere årsager give mest mening kun at bruge ukrainske piloter, hvis de har nok til at fylde pladserne.

- Hvis Ukraine har nok erfarne piloter til at omskole, så vil de nok foretrække det, fordi de har været inde i kampen og både kender det ukrainske forsvar og måske modstanderen, siger Esben Salling Larsen.

Men hvis der også skal bruges piloter fra vestlige lande, vil der ifølge ham være størst sandsynlighed for, at det er amerikanske.

- I USA er der nogle relevante piloter, fordi der er mange private firmaer, der flyver F-16-fly.

- Og der bliver man pensioneret i en relativ tidlig alder - det gør danske piloter ikke, så derfor vil de ikke være lige så relevante, lyder det fra Esben Salling Larsen.

/ritzau/