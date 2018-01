The Square-instruktør vinder prestigefyldt svensk filmpris

Instruktør Ruben Österlund får den svenske filmpris Guldbaggen for sin instruktion af "The Square".

Den svenske instruktør Ruben Östlund vinder mandag aften den prestigefyldte svenske filmpris Guldbaggen i kategorien bedste instruktør.

Ruben Östlund vinder prisen for sin instruktion af filmen "The Square", hvor danske Claes Bang spiller hovedrollen.

Claes Bang var selv nomineret i kategorien bedste mandlige hovedrolle for sin rolle som Christian i "The Square". Han måtte dog se sig slået af svenske Fares Fares fra filmen "The Nile Hilton Incident", der også vandt for bedste film.

Der var dog mulighed for flere danske sejre i de store kategorier ved prisuddelingen i Stockholm.

Den danske instruktør Janus Metz Pedersen var nomineret i kategorien bedste instruktør for filmen "Borg", der omhandler rivaliseringen mellem tennisstjernerne Björn Borg og John McEnroe.

Men Janus Metz måtte altså se prisen går til Ruben Österlund.

Janus Metz kunne dog glæde sig over, at prisen for bedste mandlige birolle gik til en af hans skuespillere. Den anerkendte svenske skuespiller Stellan Skarsgård løb med prisen for rollen som Lennart Bergelin i "Borg".

Ud over Ruben Österlunds pris vandt "The Square" også Guldbaggen for bedste fotografi.

