Den sri lankanske forfatter Shehan Karunatilaka (f. 1975) er dette års modtager af den prestigefulde bogpris, The Booker Prize, der gives til en roman skrevet og udgivet på engelsk.

Shehan Karunatilaka modtager prisen for sin kulørte roman "The Seven Moons og Maali Almeida", der handler om en spillefugl og skabsbøsse, der bliver dræbt under den sri lankanske borgerkrig (1983-2009), og som i efterlivet forsøger at opklare sit eget mord.