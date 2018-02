Stærk film om Utøya ryster anmeldere og skaber debat

En ny film om tragedien på Utøya får ros i både internationale og norske medier. Men utilfredshed lurer også.

Det er bestemt ikke nogen let opgave at lave en film om en tragedie på størrelse med den, som ramte ved Utøya i Norge den 22. juli i 2011.

Den anerkendte norske instruktør Erik Poppe har dog alligevel forsøgt.

Og med filmen "Utøya 22. juli" rammer han langt hen ad vejen plet. Det er i hvert fald vurderingen fra både internationale og norske medier, efter at filmen mandag blev vist ved den internationale filmfestival i Berlin.

- Film formår at gøre os følsomme over for vold igen.

- Film kan genskabe den forfærdelige reaktion på massetragedier, som vi efterhånden har tilladt at føle som abstraktioner. Det er den effekt, som Erik Poppes "Utøya 22. juli" har, skriver IndieWires anmelder David Ehrlich.

Han giver filmen karakteren B+ under overskriften "En næsten ubærlig, forfærdelig gengivelse af Norges mest dødelige masseskyderi".

I alt 69 unge mennesker mistede livet den 22. juli, hvor nordmanden Anders Breivik angreb en politisk sommerlejr på øen Utøya ved Oslo.

Erik Poppes film om tragedien er optaget i et enkelt skud. Og rent teknisk lykkes "Utøya 22. juli" fuldt ud. Det skriver kulturmagasinet Variety.

- Man kan ikke fornægte den tekniske færdighed i Erik Poppes et-skuds gengivelse af Utøya-massakren, skriver Varietys anmelder Guy Lodge.

- Alt andet omkring filmen er dog til debat, fortsætter han.

Og filmen har netop skabt stor debat. Særligt i hjemlandet Norge, hvor nogle er utilfredse over, at filmen overhovedet er blevet lavet.

De første anmeldelser af filmen er dog positive.

- I et lille land, hvor alle kender nogen, som kendte nogen, er det så godt som umuligt at se "Utøya 22. juli" med helt objektive, kritiske øjne.

- Men jeg tør alligevel godt sige, at det her en film, som lykkes med det, den sætter sig for: at skildre 72 grufulde minutter, lyder det fra VG's anmelder Morten Ståle Nilsen.

I anmeldelsen fra Aftenposten skriver Kjetil Lismoen blandt andet, at han er "lettet" efter at have set filmen.

- Filmskaberne leverer, hvad de har lovet: en sensitiv film, som holder sig fra terroristen og udelukkende lader os følge ofrenes oplevelse af terroren. Det er filmens styrke og begrænsning, skriver han.

Filmen får premiere i norske biografer til marts, mens der endnu ikke er sat tidspunkt på en dansk premieredato.

/ritzau/