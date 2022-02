Stalin var en læsehest: "En dyb tænker beredt på at forvandle sine ideer til projektiler"

Mao Zedong (1893-1976) elskede traditionel kinesisk digterkunst. Adolf Hitler (1889-1945) var belæst og kunne med selvbiografien ”Mein Kampf” endda selv kalde sig forfatter. Og Josef Stalin (1878-1953) slugte bøger med lige så stor lidenskab, som han myrdede politiske fjender.

Der er, som kritikeren Nigel Jones skriver i det britiske magasin The Spectator skriver, en sær, men umiskendelig forbindelse mellem ”massemyrdende diktatorer og den milde beskæftigelse, som det er at læse og skrive bøger”. Og netop denne overraskende forbindelse er i centrum i den nye bog ”Stalin's Library: A Dictator and His Books” (Stalins bibliotek: En diktator og hans bøger) af den irske forfatter Geoffrey Roberts, der kaster nyt lys over den afdøde sovjetiske politiske leders læsevaner.

Geoffrey Roberts, der er professor emeritus i historie på University College Cork i Irland og ekspert i sovjetisk udenrigspolitisk og militær historie, slår i bogen fast, at Josef Stalin var ”en meget dogmatisk marxist” og ”en aldrig tvivlende fanatiker”. Men den georgiskfødte revolutionære havde ifølge Roberts også en ”fanatisk, livslang forpligtelse til læsning og selvudvikling”, og den mest almindelige fejltagelse, som hans modstandere begik, var at undervurdere hans belæsthed. Under Anden Verdenskrig slugte Stalin eksempelvis bøger om emner som militær strategi og artilleri, og på andre tidspunkter pløjede han sig igennem historiebøger og marxistiske værker. Stalin læste også med det formål at samle ammunition imod politiske rivaler såsom Leon Trotskij, der hånede ham som en intellektuel letvægter.

Geoffrey Roberts fører læseren igennem Josef Stalins liv og viser, hvordan hans læsning formede hans handlinger. Det var eksempelvis først og fremmest bøger, der forvandlede Stalin fra en sværmerisk studerende til en skånselsløs revolutionær, der var villig til at ofre venner, familie, fjender og millioner af almindelige sovjetborgere i sin sags tjeneste. Roberts betoner, at Stalin var en intellektuel, hvis dybe tro på marxismen var rodfæstet i grundige studier af ideologien.

”'Stalins bibliotek' forskyder vores billede af en paranoid dræber, der kun er interesseret i magt, mod et mere nuanceret – men endnu uhyggeligere – billede: en dyb tænker beredt på at forvandle sine ideer til projektiler, der kan plaffe anderledes tænkende ned,” skriver Nigel Jones i The Spectator.

I 1925 beordrede Josef Stalin sin stab at klassificere hans bøger i mere end 40 kategorier, fra filosofi, psykologi og økonomi til kunstkritik og klassisk russisk litteratur. Hans datja, eller sommerbolig, udenfor Moskva indeholdt et 30 kvadratmeter stort bibliotek med fire store reoler, der hver havde hylder brede nok til to rækker af bøger.

Stalins bogsamling talte ifølge Geoffrey Roberts cirka 25.000 titler og var så stor, at mange af hans bøger blev opbevaret på et lager og bragt til ham efter behov. Han havde ikke tid til at læse alt i sin samling, men han pløjede sig igennem en stor del og lånte også jævnligt bøger af sin omgangskreds. Digteren Demyan Bedny klagede angiveligt over at få sine bøger afleveret tilbage fyldt med Stalins fedtede fingeraftryk.

Den skrupelløse tyran var også kendt for at skrible ringeagtende kommentarer såsom ”tåbe”, ”vås”, ”møgsvin”, ”løgner” og ”skrub af” på siderne med de samme blå, røde og grønne farveblyanter, som han brugte til at underskrive dødsdomme og traktater. Der var dog ikke så meget som en antydning af kritik i hans kommentarer til bøger af to af hans yndlingsforfattere, Vladimir Lenin og Karl Marx.

Idet Josef Stalin ikke førte dagbog og ikke efterlod sig en selvbiografi, udgør hans personlige bibliotek et enestående vindue til hans tænkning, skriver Geoffrey Roberts.

”Gennem en undersøgelse af disse bøger er det muligt at opbygge et sammensat, nuanceret billede af det 20. århundredes mest selvbevidst intellektuelle diktators liv som læser,” skriver han.