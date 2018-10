Ny film om massakren på Utøya brænder sig ikke fast

3 stjerner

Ny film om massakren på Utøya vil både finde kimen til Anders Breiviks umenneskelighed og ransage Norges sjæl. Verdenspremiere på Netflix i dag

”Vil du komme og besøge mig?”, spørger Anders Behring Breivik med barnets skamfulde, forventningsfulde stemme sin advokat Geir Lippestad. ”Nej,” svarer advokaten. Nej, svarer han, mens han ser ned på Breiviks fremstrakte hånd uden at tage den i sin. Nej. Men hvorfor skal verden så genbesøge traumet i Paul Greengrass’ Netflix-produktion ”22 July”?

Efter Erik Poppes 72 minutters overvældende indlevelse i ofrenes ubegribelige kvaler tidligere på året fremstår Greengrass’ to en halv time mere som en redegørelse. Gribende, selvfølgelig. Men også med det filter, som fiktionen kan kile ind mellem hændelse og indlevelse. Med Poppe var man grufuldt tæt på at være der selv. Med Greengrass sidder man trygt i ly bag pansret glas og kigger ind.

Paul Greengrass’ ”22 July” er ikke en direkte dårlig film. Det er ikke en ligegyldig film. Det er ikke en beregnende film. Det er en underligt konstrueret film.

Greengrass’ fascination af Norges forsonende svar på ugerningen giver manuskriptet en isnende klarhed. Det hele går op. Det bliver, som om fortællingen om Utøya kunne være fostret af en dygtig manuskriptforfatter. Filmen lægger sig i slipstrømmen af fiktioner. Bliver til genbrugsfiktion. Det er for tæt på. Det er for tidligt. Det er for uværdigt.

Greengrass fortæller historien om sommeren, der aldrig burde være, gennem tre spor. Terroristen Anders Behring Breivik (Anders Danielsen Lie) om ondskab. Den overlevende Viljar (Jonas Strand Gravli) om kærlighed. Advokaten Geir Lippestad (Jon Øigarden) om moral.

Krydsklipningen mellem Breivik og de overlevende, mellem hans visioner og de unges mén, skaber et insisterende tempo med momenter dirrende i ingenmandsland. Men det skaber også en afstand. Fordi klipningen er kvik, bliver Viljars historie til historien om Viljar. Ikke en indlevelse i Viljar. Og her hjælper det ikke, at Greengrass tager os med helt ind i hjernen på drengen under de efterfølgende operationer, efter han mirakuløst har overlevet fem skud.