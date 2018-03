Startede som opvasker: Nu kan danske Dan vinde en Oscar

Dan Laustsen er den kun anden dansker i verdenshistorien, der er nomineret i kategorien bedste fotograf.

Det er en oscarære af de sjældne, den danske filmfotograf Dan Laustsen kan bryste sig af. Han er nemlig nomineret i kategorien bedste fotograf ved årets uddeling af de prestigefyldte statuetter, og sidst en dansker var at finde i den kategori, var tilbage i 1990.

Dengang var Mikael Salomon nomineret for sit arbejde på filmen "The Abyss". For Dan Laustsen er det hans virke på filmen "The Shape of Water", der har indkasseret ham en nominering.

At danske Dan, der er vokset op i Helsingør nord for København, en dag skulle sidde med til højbords, når de mest prestigefyldte filmpriser blev uddelt, lå ikke umiddelbart i kortene.

Selv om kærligheden til kameraet startede i en tidlig alder, så havde han ingen drøm om en dag at skulle lave film.

- I folkeskolen begyndte jeg at interessere mig for at fotografere. Som 15-16-årig begyndte jeg sammen med min ven Lars at arbejde på Helsingborgfærgen som opvasker for at tjene penge til et kamera, siger han.

Siden blev han uddannet til reklamefotograf, men da hans storesøster så en annonce, hvor filmskolen søgte elever, mente hun, han skulle tage chancen.

Selv om han med egne ord intet vidste om film, kom han ind uden om optagelsesprøven.

Han lavede sin første spillefilm som kun 25-årig, og senere stod han bag kameraet, da Ole Bornedal instruerede "Nattevagten".

Da rettighederne til filmen blev solgt til USA, hvor der skulle laves en remake, fik Dan Laustsen tjansen. Det var hans vej ind i Hollywood.

På "The Shape of Water" er det tredje gang, han arbejder bag kameraet på en af stjerneinstruktøren Guillermo del Toros film.

- Det var en fantastisk film at lave. Det var hårdt, for det var på et lille budget, men vi havde ret hurtigt en fornemmelse af, at vi lavede noget helt særligt, siger Dan Laustsen.

Den fornemmelse viste sig at holde stik. "The Shape of Water" er nomineret til ikke mindre end 13 Oscar - den ene står Dan Laustsens navn på.

- I filmverdenen bliver det ikke større. Når man bliver nomineret til en Oscar, så er der pludselig 50 mennesker, der ringer til ens agent, fordi de vil arbejde med en. Det sker ikke, når man bliver nomineret til en Bodil eller en Robert.

Hvorvidt danskeren kommer til at kunne løfte statuetten på scenen i Dolby Theatre søndag aften i Los Angeles, vil tiden vise.

- Jeg tager det helt roligt og synes bare, det er fantastisk at være nomineret. Men der kommer stensikkert sommerfugle i maven, når de siger "Og vinderen er ...", siger Dan Laustsen.

Uddelingen finder sted natten til søndag dansk tid.

/ritzau/