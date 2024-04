Statsministeren deler opslag med grove kommentarer på sociale medier

Den hårde tone på sociale medier er ikke forsvundet. Den er en del af hverdagen for mange - også for statsminister Mette Frederiksen (S).

Det skriver hun i et opslag på de to medier Facebook og Instagram, hvor hun deler en række grove kommentarer, der er rettet mod hende.

- Som statsminister skal man selvfølgelig have en høj tolerance. Sådan er det, når ens beslutninger påvirker hverdagen for mange. Når man er passioneret omkring sine holdninger. Det er et vilkår.

- Men der er ord og kommentarer, som er så voldsomme, at ingen skal finde sig i det. Uanset om man deltager i den offentlige debat eller blot passer sit arbejde, lyder det i opslaget.

Antallet af beskeder og trusler i statsministerens indbakke er steget i den seneste tid, skriver hun.

I opslaget opfordrer hun andre til at dele deres oplevelser, så der kan skabes en "nødvendig debat" om, hvordan man taler ordentligt til hinanden.

/ritzau/