Statsministersøn holder tale ved Rebildfesten

Henrik Fogh Rasmussen og Ole Sønnichsen er hovedtalerne ved dette års 4. juli-fejring i Rebild Bakker.

Selv om han er født i Danmark, har gjort tjeneste i den danske hær og har en far, der er tidligere dansk statsminister, er Henrik Fogh Rasmussen amerikansk statsborger.

Det er derfor ham, der står for den amerikanske hovedtale ved torsdagens Rebildfest, der siden 1912 har markeret den amerikanske nationaldag.

Henrik Fogh Rasmussen giftede sig i 2004 med sin amerikanske kæreste Kristina og skiftede seks år senere sit danske pas ud med et amerikansk.

Han driver konsulentvirksomheden Argonne Global, som blandt andet arbejder med forretningsudvikling og investeringsprojekter.

Traditionen tro er der også en dansk hovedtaler ved festlighederne, der markerer det dansk-amerikanske venskab.

Det bliver i år forfatteren Ole Sønnichsen, der i år har udgivet bogen "One Dollar Man" om danskeren William S. Knudsen, der emigrerede til USA ved forrige århundredskifte og senere blev ansvarlig for den danske våbenproduktion under Anden Verdenskrig.

Sønnichsen har tidligere også udgivet bogen "Rejsen til Amerika" om de 300.000 danskere, der rejste samme vej som Knudsen i jagten på en ny og bedre tilværelse.

Selvfølgelig deltager USA's ambassadør, Carla Sands, også og medbringer en hilsen fra præsident Trump, ligesom countrysangerinden Tamra Rosanes står for det musikalske indslag.

Programmet begynder klokken 14 og slutter to en halv time senere.

