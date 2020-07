Statue af sort demonstrant erstatter slavehandler i Bristol

Britisk kunstner har rejst statue af sort demonstrant, hvor statue af en slavehandler er blevet revet ned.

En statue af en sort demonstrant med en knyttet næve i vejret er blevet rejst onsdag morgen i Bristol i det vestlige England.

Statuen af den kvindelige demonstrant er placeret, hvor statuen af slavehandleren Edward Colston stod, indtil den blev revet ned og kastet i en flod i forbindelse med protester for sortes rettigheder i begyndelsen af juni.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne var ikke informeret om installationen af statuen.

Edward Colston var fremtrædende i handlen med omkring 80.000 mænd, kvinder og børn, som blev tvunget fra Afrika til Amerika i 1600- og 1700-tallet.

Statuen, der blev rejst i de tidlige morgentimer onsdag, forestiller Jen Reid. Hun var blandt de vrede demonstranter, da statuen af Colston blev væltet i juni.

Der blev i den forbindelse taget et billede af Jen Reid, hvor hun står på statuens plint med sin knyttede næve i vejret.

Den knyttede næve er et symbol, der af sorte er blevet brugt under Black Lives Matter-demonstrationerne, der er foregået i store dele af verden.

Det er kunstneren Marc Quinn, der står bag den midlertidige installation.

Ifølge avisen The Guardian ankom to lastvogne til stedet før klokken 5 om morgenen britisk tid, hvor et hold af ti personer hurtigt fik installeret statuen. De var væk igen inden for 15 minutter.

Et stykke pap med teksten "black lives still matter" er blevet placeret under statuen.

The Guardian skriver, at installationen kom som en overraskelse for myndighederne. Myndighederne har endnu ikke besluttet, hvad der skal gøres med pladsen, efter at Colston-statuen er væk.

Jen Reid har arbejdet sammen med Marc Quinn om installationen. Kort efter at statuen var rejst, blev hun fotograferet foran den med sin næve i vejret.

- Det er fantastisk. Det er ret fucking sejt, siger Jen Reid ifølge The Guardian.

/ritzau/