Statuer og Frankrigs fortid

* Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, erklærede i juni, at Frankrig ikke vil fjerne statuer af personer, der i dag har et kontroversielt omdømme. Macron afviste, at han forsøger at benægte racisme eller Frankrigs kolonifortid:

- Republikken vil ikke fjerne ethvert spor eller navn fra dens historie, men tydeligt se på vor historie og vore minder sammen.

* Der har tidligere i år været flere episoder, hvor statuer er revet ned. Den 22. maj var det årsdagen for ophævelsen af slaveriet på Martinique. Da blev to statuer af Victor Schoelcher væltet på øen. Schoelcher skrev det dekret, der forbød slaveri i Frankrig i 1848.

* For en uge siden blev en buste af Schoelcher stjålet på den nærliggende ø Guadaloupe, der som Martinique er et fransk territorium. Den blev senere fundet smidt i en vejkant.

* Kritikere af Frankrigs tilgang til sagen siger, at i stedet for at ophøje de hvides rolle bør Frankrig ære de sorte personligheder, der blev sat i fængsel eller det, der var værre, på grund af deres kamp for frihed.

Kilde: AFP.

/ritzau/