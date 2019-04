Stéphanie Surrugue: Notre Dame er symbol på Frankrig

Tusinder af franskmænd stimlede mandag sammen for at se den brændende katedral i Paris.

En "rød tråd gennem Frankrigs historie" og "et symbol på Frankrig".

Sådan lyder blot nogle af ordene, som Stéphanie Surrugue, international korrespondent for DR, hæfter på katedralen Notre Dame i Paris, der mandag brød i brand.

- Det her er ikke bare en bygning, det er et symbol. Ikke bare på Paris, men på Frankrig. Det er ikke bare en kirke, det er et stykke kulturarv og et stykke historie.

- Generation efter generation af franskmænd er vokset op med Notre Dame. De har besøgt den i skolen, de har læst Victor Hugos roman "Klokkeren fra Notre Dame", ellers har de i hvert fald helt sikkert set Disney-tegnefilmen.

- Og i historietimerne har de været igennem Napoleons kroning inde i kirken. Det her rammer franskmændene på alle skalaer, siger Stéphanie Surrugue, der har en fransk far og selv bor i Paris.

Årsagen til branden er endnu ukendt, og tirsdag morgen klokken 08.30 pågår slukningsarbejdet stadig.

Flammerne spredte sig mandag hastigt, og selv om det lykkedes at redde de to klokketårne, fortærede flammerne spiret og det meste af tagkonstruktionen.

/ritzau/