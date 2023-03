Stephensens refleksioner over sin opførsel glæder gruppeformand

Tirsdag mente Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen, ikke, at der var noget at komme efter.

Men omtrent et døgn senere har han givet skuespillere og ansatte en uforbeholden undskyldning for sin adfærd, da han var en del af teaterbranchen som teaterdirektør.

Det glæder Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, at Jon Stephensen nu reflekterer over sin egen opførsel.

Henrik Frandsen har ikke selv har noget at udsætte på Jon Stephensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Allerførst vil jeg gerne understrege, at alle har krav på at blive behandlet ordentligt. Jeg noterer mig, at Jon Stephensen selv har sagt, at det seneste døgns tilkendegivelser fra tidligere medarbejdere har givet anledning til refleksion hos ham. Det er jeg glad for, siger Henrik Frandsen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Som jeg også tidligere har sagt, så har jeg ikke noget at udsætte på Jon Stephensens virke som folketingsmedlem for Moderaterne.

- I Moderaterne har vi en åben dialog og en respektfuld adfærd som en grundlæggende præmis for vores arbejde. Det er min klare forventning, at alle i Moderaterne lever op til det, og det er jeg glad for, at Jon også er enig i.

I et opslag på Facebook skriver folketingsmedlem for Moderaterne Jon Stephensen, at han giver en "uforbeholden undskyldning" til skuespillere og ansatte, som har oplevet hans adfærd som grænseoverskridende.

De seneste uger har flere medier bragt kritiske historier om den tidligere teaterchef. Senest har en række tidligere kolleger fortalt til TV 2, hvordan Jon Stephensen i flere sammenhænge har overskredet deres grænser.

TV 2 har talt med flere end 30 kilder, der har arbejdet sammen med Jon Stephensen. De fortæller blandt andet, at Jon Stephensen ikke ville acceptere unge kvinders nej til at være nøgne.

Desuden fortæller flere scenografer og en teaterdirektør, hvordan de er blevet overfuset og truet med at få ødelagt deres karriere.

Artiklen fortsætter under annoncen

I første omgang skrev Jon Stephensen, at han ikke kan genkende det billede, som bliver tegnet af ham.

Alligevel har han onsdag givet en offentlig undskyldning.

Mandag lød det fra Jon Stephensens opstillingskreds, Københavns Storkreds, at der fortsat er tillid til den tidligere teaterdirektør, som blev valgt ind i Folketinget ved valget 1. november.

Også partiets politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, har for halvanden uge siden sagt, at han har 100 procent tillid til Jon Stephensen.

Lars Løkke har ikke forholdt sig til de nyeste anklager.

/ritzau/