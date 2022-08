Stjålen marmorfinger er afleveret igen

Tirsdag eftermiddag blev sorg vendt til glæde på museet Kunsten i Aalborg, da en stjålen marmorfinger pludselig lå i museets postkasse.

Fingeren blev i weekenden brækket af skulpturen "Store Rosa", der står på museets forplads.

Hærværket mod marmorskulpturens ene hånd blev opdaget af museets personale mandag morgen. Videoovervågning viste dog, at en mand allerede lørdag aften knækkede fingeren af, stak den i baglommen og derefter kørte væk med den i en taxi.

Skulpturen er lavet af Poul Gernes. Den er ifølge Kunsten uerstattelig, og derfor lovede museet tirsdag morgen gerningsmanden frit lejde, hvis fingeren blev leveret tilbage.

Det vigtigste at få fingeren tilbage, lød det fra Caroline Nymark Zachariassen, museumsinspektør og samlingsansvarlig på Kunsten.

- Vi har naturligvis afleveret overvågningsmaterialet til politiet, men det vigtigste for os er at få marmorfingeren tilbage i god behold. Derfor giver vi frit lejde til gerningsmanden om at aflevere den på museet snarest muligt, udtalte hun i en pressemeddelelse.

Og det gav pote. Ved 15.30-tiden lå den savnede marmorfinger i Kunstens postkasse, oplyser museet i en ny pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

"Store Rosa" er lavet af rosa, portugisisk marmor og står på en sokkel af gråt, italiensk marmor. Den er 3,5 meter høj og vejer seks ton.

Skulpturen er den ene af blot to figurative skulpturer, som Gernes nogensinde skabte. Det er desuden den sidste skulptur, som Gernes færdiggjorde inden sin død, oplyser Caroline Nymark Zachariassen.

Poul Gernes døde i 1996. Han er blandt andet også kendt for at stå bag den farverige udsmykning af Palads-biografen i København.

/ritzau/