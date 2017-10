Stjålet maleri af Salvador Dali dukker op i Libanon

Myndighederne har anholdt fire personer for at prøve at sælge maleriet fra den verdenskendte spanske kunstner.

De libanesiske myndigheder har fundet et stjålet maleri af den berømte spanske kunstner Salvador Dali.

Fire personer er anholdt og formodes at have forsøgt at sælge kunstværket.

Maleriet af den spanske maler har titlen "Portræt af fru Reeves" og er et portæt af en kvinde. Det skriver BBC News.

Sidste fredag fandt og konfiskerede politiet værket under en efterforskning i nabolaget Cola, som ligger i den libanesiske hovedstad, Beirut.

Maleriet er et mindre værk i en serie af portrætter af mennesker, som har haft høj status i samfundet. Det er endnu ikke verificeret, om det er ægte.

Politiet i Libanon mener, at værket med al sandsynlighed er stjålet fra et naboland.

Sådanne et maleri kan blive solgt for et par hundredtusinder dollar, da det ikke er et af Salvador Dalis mest anerkendte.

Det vurderer kunsthistorikeren Lawrence Saphire, som har udtalt sig til den libanesiske avis Daily Star, skriver BBC News.

Kunsthistorikeren mener, at værket er et af de portrætter, som Dali blev betalt for at male af samfundets velhavende kvinder, da han var i USA.

Maleriet har været solgt på auktion flere gange i årene mellem 1986 og 1997, har Dali-eksperten Nicolas Descharnes tidligere udtalt.

Ingen af de adspurgte kunsteksperter vil udtale sig om, hvorvidt det stjålne maleri er en original.

