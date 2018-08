Stjerneskuddet Shawn Mendes floppede på Smukfest

To stjerner til canadiske Shawn Mendes fra Ekstra Bladet og Jyllands-Posten. Gaffa er dog mere begejstret.

Det 20-årige stjerneskud Shawn Mendes fik sit gennembrud på det sociale medie Vine. Torsdag aften indtog han Bøgescenen på Smukfest, og ifølge anmelderne var det en blandet oplevelse.

Jyllands-Posten og Ekstra Bladet er langt fra imponeret. Begge aviser kvitterer med to stjerner og kalder koncerten for "enormt kedelig", "enerverende" og "en ørkenvandring".

I den helt anden grøft er Gaffa, der sender fem stjerner efter canadieren og beskriver koncerten som "suveræn" og "en kompromisløs poppræstation".

- Hvis der af den ene eller anden årsag skulle herske den mindste tvivl om sangerens kunnen, blev den gjort til skamme, det sekund “There’s Nothing Holdin’ Me Back” bragede ud gennem højttalerne, skriver Gaffas anmelder og tilføjer:

- Herfra gik canadieren én lang sejrsgang i disciplinen “suveræn popkoncert”, og der var hverken sparet på charme, selvtillid eller lækkert hår.

Med sig på scenen havde Mendes et fem mand stort band, der bestod af en guitarist, en bassist, en pianist, en trommeslager og en dj.

Men heller ikke hjælp fra bandet kunne løfte koncerten op på et højere niveau.

- Åbningsnummeret ’There’s Nothing Holdin’ Me Back’ lovede godt, men så godt blev det aldrig igen i et 70 minutter langt sæt, der formentlig punkterede promillerne blandt publikum, skriver Ekstra Bladets anmelder og konstaterer tørt, at "hvis Mendes var en drik, ville det være mælk".

Shawn Mendes er leveringsdygtig i "hyggelig baggrundsmusik", men han nåede aldrig at løfte koncerten til noget mindeværdigt, mener Jyllands-Postens anmelder:

- Hvor var hans evindelige ballader dog kedelige. (...) Der var der absolut intet at stikke sig på. Ingen overraskelser. Ingen modhager. Blot pæne popsange, der havde en kedelig tendens til at falde i med hinanden.

/ritzau/