Stockholm Bloodbaths stjernecast begejstrer ikke anmeldere

Godt nok er svenske Mikael Håfströms film "Stockholm Bloodbath" spækket med stjerner, men det er ikke nok til at begejstre anmelderne.

"Henret filmholdet" lyder det fra Ekstra Bladets Rene Fredensborg om filmen, der har premiere torsdag.

- For "Stockholm Bloodbath" er desværre en dybt latterlig parodi på den autentiske historie om dengang, Christian d. 2 i 1520 fik henrettet hele 82 af sine svenske modstandere. Biskopper, adelige og sågar deres tjenestefolk, skriver Fredensborg i Ekstra Bladet.

Filmen forsøger at genskabe det stockholmske blodbad, der fandt sted i november 1520, efter at den danske kong Christian II's kroning som konge af Sverige. Kongen lod henrette mere end 82 medlemmer af den svenske adel, gejstlighed og borgerstand.

Artiklen fortsætter under annoncen

I filmen spiller danske Claes Bang rollen som Christian II, i Sverige kendt som Kristian Tyran. Også Mikkel Boe Følsgaard, Jakob Oftebro, Ulrich Thomsen og Alba August præger rollelisten.

Heller ikke Informations anmelder Christian Monggaard er tilfreds. Han kalder "Stockholm Bloodbath" for "et værre rod af en film". Filmmagasinet Ekko giver filmen to stjerner ud af seks mulige.

- Hovederne ruller i det splattede drama om det stockholmske blodbad, men instruktionen er rundt på gulvet i den meget lange film, skriver anmelder Bo Tao Michaëlis.

Filmen varer i alt 2 timer og 25 minutter og er indspillet på engelsk for at rette sig mod et internationalt publikum.

Den længde er dog ikke faldet i god jord hos Jyllands-Postens anmelder Frederik Asschenfeldt Vandrup, der ligeledes giver filmen to stjerner ud af seks mulige.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Voldsomt skuffende, men samtidig - som det harmonikasammenstød, "Stockholm Bloodbath" er - også sært fascinerende at betragte, skriver avisens anmelder.

Lidt mere positivt stemt er Kristeligt Dagblad. Her får filmen tre stjerner ud af seks.

- Nordisk storfilm finder aldrig balancen mellem komik og alvor, lyder det i avisen.

/ritzau/