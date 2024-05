Stødtand fra forhistorisk dyr fundet i nordjysk grusgrav

En stødtand fra en mammut er blevet fundet i Siem Grusgrav ved Terndrup i Nordjylland.

Tirsdag er fundet blevet overleveret til Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Det skriver museet i en pressemeddelelse.

Stødtanden stammer muligvis fra en uldhåret mammut, som levede under Weichsel-istiden.

Den sluttede omkring 11.700 år før vores tidsregning.

Siem Grusgrav er en smeltevandsgrusgrav fra netop denne istid. Det er derfor, museet antager, at stødtanden kan stamme fra en uldhåret mammut.

Mammutten uddøde for omkring 10.000 år siden og er en del af elefantfamilien.

Dens stødtænder kunne blive op til fire meter lange.

Helt så lang er den fundne stødtand ikke.

Men det tyder ifølge det naturhistoriske museum på, at der er et frisk afbræk i tanden. Den kan altså have været større.

Det var maskinfører Kristian Lang Hedegaard, der gjorde fundet.

- Det er fantastisk, hvad der kan komme ud af en almindelig arbejdsdag. Man forventer jo ikke, at forhistorien lige pludselig dukker op af gruset helt bogstaveligt.

- Først troede vi, at det var en gren, men det viste sig at være historisk, siger han i pressemeddelelsen.

Også på Naturhistorisk Museum i Aarhus er der begejstring over tanden, som vil blive tilføjet museets samling.

Det fortæller Simon Kongshøj Callesen, der er samlingsmedarbejder og biolog med speciale i palæontologi.

- Det er et unikt fund. Der er ikke gjort mange af den slags fund i Danmark.

- Nu vil vi sørge for, at den ikke revner yderligere, og herefter registrerer vi den, pakker den ned og håber, at nogen kan bruge den i forskningsmæssig sammenhæng, hvilket vi altid er meget åbne for, siger biologen.

Det vides ikke, om tanden kommer fra en lokal mammut.

Den kan lige så vel stamme fra et andet sted i Skandinavien.

Stødtanden kan for eksempel være blevet transporteret af en gletsjer og på den måde havnet i Terndrup.

/ritzau/