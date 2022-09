Det skal være billigere at køre i bil til og fra arbejde i yderkommunerne, mener Danmarksdemokraterne.

Støjberg vil hæve kørselsfradraget for yderkommuner

Danmarksdemokraterne vil hæve kørselsfradraget for yderkommuner med 50 procent.

Det oplyser formand for partiet Inger Støjberg til Jyllands-Posten.

Formålet er at gøre det billigere at køre til og fra arbejde i 25 yderkommuner.

- Det skal være mere attraktivt at bo i yderområderne. Men det skal også være attraktivt at have sin virksomhed der, siger Støjberg til avisen.

Med forslaget er der også lagt op til, at kørselsfradraget gælder for personer, som arbejder i yderkommuner, men ikke bor der.

I dag gælder det forhøjede fradrag kun for dem, der bor i kommunerne.

Danmarksdemokraterne oplyser til Jyllands-Posten, at forslaget vil betyde en skattelettelse på 4600 kroner til en person, der kører i alt 100 kilometer om dagen 222 arbejdsdage om året.

Forslaget anslås ifølge partiet at koste 800 millioner kroner, som skal findes ved at spare på kulturlivet.

Det svarer ifølge Jyllands-Posten til seks til syv procent af Kulturministeriets budget.

I interviewet med avisen siger Støjberg, at der findes "fuldstændig mystiske" projekter på kulturområdet, og at det derfor bør være muligt at spare.

Hun overvejer blandt andet, om der kan spares på livslange hædersydelser fra Statens Kunstfond.

Den rigsretsdømte tidligere Venstre-næstformand stiftede Danmarksdemokraterne i juni i år.

På meget kort tid er partiet blevet opstillingsberettiget og har fået en række folketingskandidater klar. De tæller blandt andet en række kandidater, som har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti.

Partiet skal ifølge Støjberg repræsentere borgerne, "som de er flest" og alle dem, der "ikke ser sig som en del af salonerne" i København.

