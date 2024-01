Største eksemplar af verdens giftigste edderkop fundet nær Sydney

Det største hankønnede eksemplar af verdens mest giftige spindler, tragtspinderen, er blevet fundet omkring 80 kilometer nord for den australske storby Sydney.

Det oplyser zooen Australian Reptile Park i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet AP.

Edderkoppen, der har fået navnet Hercules, måler 7,9 centimeter fra fod til fod og er dermed større end den hidtidige rekordholder ved navn Colossus.

Oprindeligt blev edderkoppen indleveret ved et lokalt hospital, men den blev siden overflyttet til sit nye, permanente hjem i Australian Reptile Park.

Tragtspindere måler normalt mellem en og fem centimeter. Generelt er hunkønnede eksemplarer størst - de er dog mindre giftige.

Man kan primært spotte edderkopperne i skovbevoksede områder eller i private haver i forstæder til Sydney, byen Newcastle umiddelbart nordpå og i Blue Mountains vestpå.

- Vi er vant til donationer af rimeligt store tragtspindere, men at få en hankønnet tragtspinder på denne størrelse er som at vinde jackpot, siger Emma Teni, der er dyrepasser i Australian Reptile Park.

Hercules skal nu bidrage til zooens udvikling af modgifter. Edderkopper som tragtspinderen bliver malket for sin gift for at kunne producere den livreddende modgift.

- Hans giftproduktion kan være enorm og utrolig værdifuld for zooens produktion af modgift, siger Emma Teni.

Siden udviklingsprogrammet vedrørende modgift blev lanceret i 1981, er ingen i Australien døde som følge af et bid fra en tragtspinder.

For nylig har regnfuldt og fugtigt vejr langs den australske østkyst vist sig at skabe ideelle leveforhold for tragtspinderne.

