Støjberg sender intern mail efter debatteret MeToo-opslag

Inger Støjberg (V) fastslår overfor folketingsgruppen, at sexisme er en alvorlig sag, skriver Ekstra Bladet.

Venstres næstformand og fungerende formand, Inger Støjberg, har sendt en mail til partiets folketingsgruppe, efter at hun mandag skrev i et Facebook-opslag, at det var ved at gå "helt over gevind med al den MeToo og sexismesnak".

Det skriver Ekstra Bladet.

Avisen er bekendt med mailens indhold og skriver, at Støjberg overfor gruppen fastslår, at sexisme er en alvorlig sag.

Af den grund er det ifølge næstformanden afgørende, at man "får skilt tingene ad", så alvoren ikke tages "ud af de sager, hvor kvinder faktisk bliver krænket," skriver Ekstra Bladet.

Debatten om sexisme blev for alvor skudt i gang, da tv-værten Sofie Linde i august fortalte, at hun som 18-årig var blevet udsat for sexisme fra en "tv-kanon" i DR.

Flere nuværende og tidligere politikere er siden stået frem med beskrivelser af, hvordan de er blevet udsat for sexisme.

