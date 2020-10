Støjberg om statsministerens asylplaner: Der skal handlinger på bordet

Regeringens kommende lovforslag om at kunne sende asylansøgere til tredjelande møder skepsis.

Regeringen vil præsentere et lovforslag, der skal gøre det muligt at sende asylansøgere til tredjelande, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale tirsdag.

Det skal skabe det juridiske grundlag for regeringens ønske om en grundlæggende omkalfatring af asylsystemet. Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, er skeptisk over for, om det kan føres ud i virkeligheden.

- Jeg kan være meget bekymret for, at der er flere ord end handling i lige præcist den del af talen. Der skal et nyt asylsystem til, det er vi helt enige i. Jeg lagde selv i min tid som minister et forslag på bordet sammen med Østrig.

- Men det er spændende at se, hvordan regeringen vil sætte handling bag de mange ord, der er kommet, siger hun.

Regeringen har længe argumenteret for en ændring af det europæiske asylsystem, så asylansøgere skal have behandlet deres sag uden for Europa. Regeringen har endda oprettet en særlig ambassadør, der skal forsøge at finde lande uden for Europa, der vil stå for den opgave.

Tanken står regeringen dog noget alene med i EU. Derfor kalder Inger Støjberg udmeldingen fra statsministeren for en gratis omgang.

- Hvis regeringen står alene i EU - og det er der noget, der tyder på - så bliver det desværre meget, meget svært.

- Vi er helt enige i intentionerne. Men der skal jo også handling bag ordene.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, skriver om regeringens planer på det sociale medie Twitter:

- Rigtig god idé at etablere et asylsystem uden for Europa, Mette Frederiksen. Men de andre EU-lande har jo sagt nej. Så vil du gå forrest og lade Danmark vise vejen, eller rent parade-forslag?

Ud over EU-støtte til et sådan asylsystem er det også problematisk at finde lande, der vil håndtere opgaven med asylansøgere. Og det kan blive juridisk problematisk at sikre, at menneskerettighederne bliver overholdt i lejre i eksempelvis Nordafrika.

Efter talen sagde Mette Frederiksen om behovet for at lave en lov trods de mange udfordringer, der skal løses uden for landets grænser.

- Arbejdet i det internationale spor i forhold til forhåbentligt at kunne lave en konkret aftale kører for sig, men vi skal have et lovgrundlag på plads.

/ritzau/