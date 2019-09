Svømmede rundt om Danmark: Ubeskrivelig følelse

Søndag har Lars Simonsen afsluttet sin svømmetur om Danmark og bevist for sig selv, at han kan, hvad han vil.

Da den 43-årige ekstremsvømmer Lars Simonsen besluttede sig for at tage den 1370 kilometerlange svømmetur rundt om Danmark, kunne han knapt nok svømme.

Men det skulle ikke afholde ham fra at gøre noget, ingen andre før har gjort. Klokken 14.10 søndag eftermiddag svømmede Lars Simonsen i mål efter en svømmetur på to kilometer i Flensborg Fjord.

- Jeg tog et projekt, der virkede umuligt at gennemføre, og som ingen havde prøvet før. Det, synes jeg, beviser, at selv om noget kan synes umuligt, så kan det lade sig gøre.

- Det er lykkedes. Det gør mig helt utrolig stolt, siger Lars Simonsen efter at være kommet i mål.

Med de sidste to kilometer afslutter Lars Simonsen sin lange svømmetur, og han bliver dermed, ifølge ham selv, den første person nogensinde, der svømmer hele vejen rundt om Danmark.

Han påbegyndte sin tur rundt om Danmark i juni sidste år, og afslutningen er også overvældende for ekstremsvømmeren.

- Det er en helt ubeskrivelig følelse. Det er som at have champagne indvendigt, jeg både griner og græder på samme tid, siger Lars Simonsen.

Lars Simonsen havde selskab af andre svømmere, kajakroere og folk, der har fulgt hans tur på sine sidste kilometer.

Over 100 mennesker tog imod ham med flag og high-fives, da han kom ind på land.

Undervejs har han også mødt mange forskellige mennesker rundt i landet.

Og det glæder Lars Simonsen, at danskerne har været en så stor del af hans svømmetur, for det var også en af hans ønsker for turen.

- Jeg drømte om et eventyr, hvor jeg kunne komme i kontakt med lokalbefolkningen og dele mit eventyr med danskerne. Overalt er jeg blevet taget så godt imod, siger han.

Med på svømmeturen har Lars Simonsen haft sin mor, der både har sejlet med i kajak og gået 1000 kilometer langs kysterne på ruten.

/ritzau/