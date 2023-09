Stoltenberg: Tyrkiet behandler Sveriges Nato-ansøgning snarest

Nato – chef Jens Stoltenberg har trykket hånd med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, i den amerikanske storby New York forud for mødet i FN's Generalforsamling tirsdag.

Tyrkiets parlament vil som tidligere lovet behandle Sveriges Nato-ansøgning "så hurtigt som muligt", oplyser nordmanden i den forbindelse.

- Glad for at møde præsident Recep Tayyip Erdogan i New York. Vi diskuterede optrapning af vores kamp mod terrorisme, og jeg takkede ham for Tyrkiets indsats i arbejdets med at genoplive kornaftalen i Sortehavet. Som aftalt i Vilnius vil det tyrkiske parlament tage Sveriges Nato-medlemskab op så snart som muligt, skriver Stoltenberg i et opslaget på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

Også den tyrkiske præsident har delt billeder af håndtrykket på det sociale medie. Han skriver, at de to diskuterede regionale og globale spørgsmål.

Under Nato-mødet i Vilnius i Litauen gav Tyrkiet i juli grønt lys til Sveriges Nato-medlemskab, men det er den tyrkiske nationalforsamling, der har det sidste ord i sagen.

Erdogan har krævet, at Sverige iværksætter en række tiltag mod "terrorisme", blandt andet ved at udlevere flere kurdere og andre eksiltyrkere.

Sveriges medlemskab mangler kun ratificering fra Tyrkiet og Ungarn. Søndag kom lederen af nationalforsamlingen i Ungarn med udtalelser, der øger usikkerheden om godkendelsen af ansøgningen.

- Det er ikke sikkert, at vi bliver nødt til at godkende denne ansøgning, sagde Laszlo Köver til HirTV.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters kan det tolkes en mulig ny udsættelse.

/ritzau/NTB