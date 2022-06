"Stolthed og fordom" får Reumert for Årets Forestilling

Et turbulent forhold mellem to stædige og stolte personligheder skabte så stor teaterdynamik, at det måtte belønnes med en pris.

Det mener juryen for den prestigefyldte prisuddeling for dansk scenekunst, Årets Reumert, der søndag aften løb af stablen i Odense.

Juryen har tildelt forestillingen "Stolthed og fordom" prisen som Årets Forestilling.

Stykket har spillet på Betty Nansen Teatret og er baseret på Jane Austens roman af samme navn fra 1813.

"Stolthed og fordom" centrerer sig om Elizabeth Bennet og Mr. Darcys kamp for at overgive sig til kærligheden og hinanden.

Og spørger man Årets Reumert-jury, er Betty Nansen Teatrets opsætning af den romantiske klassiker særdeles vellykket.

- En forførende kærlighedsleg med forvirrede kroppe ned ad forventningernes glidebane. Denne forestilling var alt, hvad den skulle være.

- Frisat og følelsesvibrerende. Formfuldendt og dristig. Bristefærdig af ungt talent. En brusende parringsdans med poetisk inderlighed. Plus tyl.

Det skriver juryen som begrundelse for, at "Stolthed og fordom" får prisen for Årets Forestilling.

Adskillige andre priser blev uddelt til dem, der i løbet af året har gjort sig bemærket på de danske scener.

Herunder prisen for Årets Kvindelige Hovedrolle, som gik til Sarah Boberg, der i forestillingen "Sandhed og konsekvens" spiller Elizabeth, som er vært for sin 50-års fødselsdag. Forestillingen gik på Teatret ved Sorte Hest.

Det mandlige modstykke gik til Silas Holst, der i musicalen "Kinky Boots" spiller en drag queen ved navn Lola. Forestillingen gik på Det Ny Teater.

Prisen for Årets Instruktør gik til Vibeke Wrede for forestillingen "Stormfulde højder", der blev spillet på Odense Teater.

Værtsduen bestod af skuespillerne Rikke Bilde og Christopher Læssø, der debuterede som værter.

