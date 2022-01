Stor generationskløft: Danske unge vil ikke betale for nyheder

Næsten hver anden dansker over 75 år betaler for at læse nyheder, enten i en trykt avis eller på internettet. For danskere mellem 35 og 44 år er det derimod kun hver ottende, der er abonnent på nyheder, og blandt 16-24-årige er det kun én ud af 14. Der er altså en tydelig generationskløft i forhold til at betale for nyheder, og også geografi, indkomst og uddannelsesgrad skaber kløfter, idet der er flest nyhedsabonnenter i hovedstaden, blandt de højeste indkomster og de højest uddannede danskere. Det viser en ny rapport, som Kulturministeriet har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse, og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger på baggrund af rapporten, at hun i de kommende medieforhandlinger især vil forsøge at øge støtten til lokale og regionale medier for at ”sikre, at vi har et troværdigt og relevant dansk nyhedstilbud for alle danskere”.