Storbritannien vil reagere på udvikling i Hongkong i FN

Tidligere Hongkong-guvernør: Kinas sikkerhedslove har afsluttet Hongkongs æra med "et land, to systemer".

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, siger, at briterne hurtigt sammen med andre "ligesindede" lande vil reagere i FN på Kinas indførelse af en national sikkerhedslov for Hongkong. Det skriver Reuters.

- Vi har arbejdet meget tæt sammen med vore internationale partnere, med EU, med G7 og vi vil absolut tage sagen op sammen med ligesindede partnere i FN's Menneskerettighedsråd om kort tid, siger han i en erklæring i parlamentet i London.

-Hongkongs succes er blevet bygget på selvstyre i det ene land - ud fra mønsteret med to forskellige systemer. Dette er helt klart truet nu, hvis Kina har indført den nye sikkerhedslovgivning, siger Raab.

Premierminister Boris Johnson siger ligeledes i en kort kommentar, at Storbritannien vil komme med en reaktion på udviklingen i Hongkong på et senere tidspunkt.

Chris Patten, den sidste britiske guvernør i territoriet, siger i en erklæring, at Kina med indførelsen af sikkerhedsloven har afsluttet æraen med "et land, to systemer".

- Vi beklager meget dybt denne beslutning, siger Det Europæiske Råds leder, Charles Michel.

Det amerikanske handelsministerium ophævede mandag officielt den særlige handelsstatus, som Hongkong har haft, siden området blev overdraget fra Storbritannien til Kina den 1. juli 1997.

- Med det kinesiske kommunistpartis gennemførelse af nye sikkerhedstiltag mod Hongkong er risikoen for, at følsom amerikansk teknologi vil blive omdirigeret fra Folkets Befrielseshær eller sikkerhedsministeriet, steget, samtidig med, at områdets autonomi undermineres, udtalte Wilbur Ross, den amerikanske handelsminister, i en meddelelse.

/ritzau/Reuters