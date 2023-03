Stormløb på Vermeer-udstilling i Amsterdam

En udstilling af malerier på Rijksmuseum i Amsterdam af den hollandske mester Johannes Vermeer har ført til et stormløb.

Museet oplyser, at dets onlinesystem til bestillinger onsdag blev overbelastet, og det førte til et nedbrud, skriver nyhedsbureauet dpa.

Der er tale om den hidtil største udstilling af Vermeer-malerier, og den britiske avis The Guardian kalder det "en af de mest gribende udstillinger, der nogensinde er blevet til".

Der blev i første omgang udbudt 450.000 reservationer til udstillingen. De blev lynhurtigt udsolgt. Derfor er der udbudt endnu flere, men museet har ikke oplyst hvor mange.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rijksmuseum har været nødt til at forlænge åbningstiden til klokken 23 på visse dage.

Udstillingen viser 28 af de 37 eksisterende malerier af Johannes Vermeer, der levede fra 1632 til 1675.

Heriblandt "Pige med Perleørering".

Guardian giver udstillingen maksimum seks stjerner for oplevelsen og konstaterer, at det nok aldrig siden bliver muligt at se så mange fremragende Vermeer-malerier på samme tid.

Udstillingen løber indtil 4. juni.

/ritzau/