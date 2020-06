Streamingtjeneste fjerner afsnit af Halløj på Badehotellet

Uktv, der er ejet af BBC, har valgt at fjerne afsnit, da det indeholder "racistiske bemærkninger".

Det oplyser en talsmand Uktv ifølge The Independent.

- Afsnittet indeholder racistiske bemærkninger, så vi fjerner afsnittet, mens vi evaluerer det, siger talsmanden.

- Vi gennemgår jævnligt gammelt indhold for at sikre, at det lever op til kundernes forventning, og vi er særligt opmærksomme på forældet sprogbrug.

- Noget indhold bør deklareres med en advarsel, andet bør redigeres. Vi vil gerne bruge tid på at vurdere mulighederne for dette afsnit, hedder det videre.

"Halløj på Badehotellet" er en komedieserie, der har fået kultstatus, efter at den første gang blev sendt i 1970'erne. Den har John Cleese i hovedrollen som indehaveren af badehotellet "Fawlty Towers".

Afsnittet, som Uktv, nu har valgt at fjerne, bærer titlen "The Germans" - "Tyskerne" - og her får badehotellet besøg af en gruppe tyskere.

Afsnittet er et af de mest populære i serien - ikke mindst på grund af hotelejerens konstante påmindelse til sig selv: "don't mention the war" - "nævn ikke krigen".

I afsnittet optræder dog også karakteren major Gowen, der på et tidspunkt kommer med flere nedsættende bemærkninger om spillerne på et vestindisk crickethold.

Uktv har truffet beslutningen, efter at en debat, om hvordan især sorte er blevet portrætteret på film og tv, er blusset op.

Debatten har fået fornyet næring, efter at bevægelsen Black Lives Matter de seneste uger har demonstreret mod racisme og politivold i adskillige amerikanske byer, efter at en sort mand 25. maj mistede livet under en brutal anholdelsen i den amerikanske by Minneapolis.

/ritzau/