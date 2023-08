Streamingtjenesten Disney+ hæver prisen

Disney+ mistede i seneste kvartal over 10 millioner brugere på verdensplan. For at skaffe abonnenterne tilbage og lokke nye til lancerer Disney+ nye abonnementstyper.

Det skriver streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

Som et led i den nye abonnementsplan hæver tjenesten også prisen på det abonnement eksisterende brugere i forvejen har til at streame film og serier fra blandt andet Star Wars og Marvel-universet.

Som bruger vil man automatisk blive opgraderet til Disney+ Premium, som koster 109 kroner om måneden fremfor den nuværende pris, som er 79 kroner månedligt.

Det vil ske fra 6. december. Medmindre man aktivt selv går ind og ændrer sit abonnement.

Her tilbyder streamingtjenesten to andre abonnementer, der adskiller sig fra den dyre Premium-model.

Den billigste løsning er et nybrud for tjenesten. Et reklamebaseret abonnement til 49 kroner om måneden.

Eller et standard abonnement, som Disney+ kalder det, der koster 79 kroner, men som er uden Premium-fordelene, der inkluderer bedre lyd og skærmkvalitet.

Onsdag fremlagde selskabet bag Disney+ regnskab for tredje kvartal i 2023. Her fremgik det, at koncernens streamingtjenester gav et underskud på 500 millioner dollar.

Omsætningen i tredje kvartal for i år i moderselskabet er på 22,3 milliarder dollar.

Det svarer til cirka 151 milliarder kroner.

Kvartalsregnskabet afspejler den omstrukturering Disney er ved at implementere for at "forbedre effektiviteten og sætte kreativiteten tilbage i hjertet af virksomheden", lød det fra administrerende direktør Robert Iger onsdag.

Selskabet er i gang med en stor omstrukturering, hvor der skal spares 5,5 milliarder dollar.

For nye kunder vil de nye abonnementstyper indtræde fra 1. november.

