Strejkende forfattere og filmstudier holder første møde siden maj

Strejkende manuskriptforfattere i Hollywood og de store filmstudier er blevet enige om at samles om et bord fredag og tale sammen.

Det er det første møde mellem de stridende parter siden maj.

Det oplyser The Writers Guild of America (WGA), der er manuskriptforfatternes fagforening, ifølge The Hollywood Reporter.

Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), der er underholdningsselskaberne organisation, havde taget initiativ til mødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

AMPTP er repræsentant for over 350 amerikanske filmproducenter og -studier. De forhandler på vegne af mediegiganter som Netflix, Amazon og Disney.

- Vi bestræber os fortsat på at finde en vej, der fører til gensidigt fordelagtige aftaler med begge fagforeninger, lyder det fra en udtalelse fra AMPTP.

Med begge fagforeninger henvises der til WGA og så også til SAG-AFTRA.

SAG-AFTRA er Hollywood-skuespillernes fagforening. Fagforeningen repræsenterer 160.000 skuespillere - fra de største stjerner til ukendte statister.

Skuespillerne sluttede sig til strejken i begyndelsen af juli.

Artiklen fortsætter under annoncen

Begge faggrupper har kæmpet for at få mere i løn. Der har også været bekymringer om studiernes brug af kunstig intelligens til at skabe manuskripter.

Både skuespillernes og manuskriptforfatternes fagforening mener, at underholdningsindustrien har ændret sig markant, i takt med at streaming er blevet dominerende.

Samtidig mener de, at deres arbejde udfordres af kunstig intelligens, hvis evner hele tiden udvikler sig.

/ritzau/