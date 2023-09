Styrelse: Boligejere med helt skæv vurdering kan henvende sig

Boligejere, som har modtaget ejendomsvurderinger, som vurderes at være helt skæve, kan få dem vurderet om.

Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse onsdag, efter at mange boligejere over hele landet har undret sig på især sociale medier over de nye, foreløbige vurderinger, der blev tilgængelige i denne uge.

- Der vil være situationer, hvor de vil afvige markant fra de endelige vurderinger. Derfor er der givet adgang til, at boligejere i helt særlige tilfælde kan få rettet deres foreløbige vurdering, hedder det i en meddelelse fra styrelsen.

Det er den seneste tid blevet rapporteret i medier, at vurderingerne ikke kan ændres, da de er foreløbige. Man kan først få ændret eventuelle fejl, når de endelige ejendomsvurderinger ligger klar. De ventes om nogle år.

Dog har det hele tiden været muligt at henvende sig til styrelsen ifølge underdirektør for ejendomsbeskatning og data i Vurderingsstyrelsen Claus F. Houmann:

- Man har hele tiden kunnet henvende sig til os. Vi vil bare gerne være mere tydelige omkring det.

Det er, understreger han, ikke muligt at indgive en formel klage. Men man får en grundig sagsbehandling.

- En klage er meget mere formaliseret. Men hvis man henvender sig til os, så kigger vi på det, og så vil det grundlæggende være de samme kriterier, der ligger til grund for vores sagsbehandling. Og man vil også få ændret sin vurdering, hvis det er åbenlyst forkert, siger Claus F. Houmann.

De vurderinger, som blev offentligt tilgængelige, tirsdag 12. september, er de første vurderinger i 12 år.

De seneste dage har brugere af sociale medier og flere aviser bragt historier om voldsomme stigninger for nogle boligejere.

Blandt andet har avisen Politiken bragt en historie om en grundejer, hvis grundværdi er hævet fra 105.600 kroner til 61,6 millioner kroner i den foreløbige vurdering.

Der er vedtaget en skatterabat, som gør, at boligejere ikke kommer til at betale mere i 2024, end man skulle have betalt med de nuværende regler.

