Styrelse finder alvorlige fejl på hver fjerde fyrværkeriartikel

Sikkerhedsstyrelsen har fundet alvorlige fejl på 23 ud af 89 testede fyrværkeriartikler.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Hvert år kontrollerer Sikkerhedsstyrelsen en række fyrværkeriartikler, der efter planen skal sælges til borgerne i forbindelse med fyrværkerisæsonen.

De første 30 ud af de 89 fyrværkeriartikler blev testet i foråret, mens de sidste 59 blev testet i efteråret.

Sikkerhedsstyrelsen er kommet frem til, at i alt 23 artikler har så alvorlige fejl, at de ikke må sælges.

I pressemeddelelsen udtaler Nicoline Zederkof Jensen, som er kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, at der er en række krav, som fyrværkeri skal opfylde for at undgå ulykker. Det er dem, der bliver testet ud fra.

Medarbejdere fra styrelsen besøger flere danske salgssteder for fyrværkeri fra 15. december til 31. december, hvor fyrværkerisalget er i gang.

Her undersøger de blandt andet, om der forhandles fyrværkeri, som ikke må sælges.

- Vi kan se, at vores kontrol forud for fyrværkerisæsonen virker, så det salgsstoppede fyrværkeri ikke når at komme ud til forbrugerne, lyder det fra Nicoline Zederkof Jensen.

