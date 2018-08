Succesfuld forfatter modtager årets homopris

LGBT Danmarks pris Årets Laks går i år til Leonora Christina Skov for hendes litterære kamp for LGBT+miljøet.

Når Copenhagen Pride lørdag fylder gaderne med et virvar af glimmer, regnbueflag og farvestrålende kostumer, uddeles LGBT-prisen Årets Laks.

I år har Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT) valgt at give prisen til forfatter Leonora Christina Skov for den selvbiografiske roman, "Den, der lever stille".

Det skriver LGBT Danmark i en pressemeddelelse.

Leonora Christina Skov udgav i begyndelsen af året bogen om livet som homoseksuel i en familie med psykisk vold, og de konsekvenser, hun mødte, da hun sprang ud, og familien slog hånden af hende.

- Med bogen i hånden har vi alle fået en mulighed for at snakke om psykisk voldelige mødre og trange opvækstvilkår for unge LGBT'ere, siger Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark.

Årets Laks er blevet uddelt hvert år siden 2003 ved den årlige Pride-parade i København. Prisen går til en person eller organisation, som bevæger sig mod strømmen i arbejdet for seksuelle minoriteters rettigheder.

Tidligere har den norske ungdomsserie, SKAM, og forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt blandt andet modtaget prisen.

Leonora Christina Skov fortæller, at hun er enormt beæret over at modtage Årets Laks.

- Jeg har de seneste måneder modtaget tusindvis af breve, og de understreger tydeligt, at min opvækst ikke er unik, og at rigtig mange LGBT-personer kæmper for at blive accepteret af deres familie og i samfundet.

- Da jeg var ung, savnede jeg forbilleder. Hvis jeg kan være deres forbillede, er det meget stort for mig, siger hun.

Copenhagen Pride Week har været i gang siden tirsdag med debatter, workshops og dragshows.

Leonora Christina Skov tager imod Årets Laks på scenen på Rådhuspladsen under årets prideshow lørdag.

