Sudans stridende parter affyrer tunge våben fra hospitalstage

Siden voldsomme kampe brød ud mellem den sudanske hær og den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF) for en uge siden, er der blevet delt mange videoer fra den hårdt ramte hovedstad Khartoum på sociale medier.

Mange af disse videoer viser den frygtindgydende virkelighed, som mange civile sudanere nu lever i.

Senest er chokerende optagelser dukket frem fra Al-Jawda Hospital, der ligger nær Khartoum International Airport, hvor nogle af de mest blodige kampe er foregået.

Det rapporterer mediet Al Jazeera.

Optagelserne viser lig i tøj gennemblødt af blod liggende på hospitalssenge og nogle endda på gulvet, mens læger og sygeplejersker forsøger at håndtere de overvældende mange patienter, der strømmer ind på hospitalet.

Tidligere på ugen oplyste Sudans sundhedsministerium, at 16 hospitaler i Khartoum-delstaten har været tvunget til at lukke. Samtidig advarede ministeriet om, at sundhedssystemet står over for "et totalt kollaps", hvis konflikten fortsætter.

Formanden for Centraludvalget for Sudans Læger, Attia Abdullah Attia, siger til Al Jazeera, at de stridende parter bruger tagene på hospitalerne "som hovedkvarterer, hvorfra de affyrer tunge våben".

- Al-Saha Hospital i det østlige Khartoum er besat af RSF, mens Al-Shaab Teaching Hospital er besat af styrker fra den sudanske hær, siger han.

Ifølge lægeformanden mangler hospitalerne medicin, udstyr og blod.

Over 400 mennesker vurderes siden lørdag i sidste uge at være blevet dræbt under kampene i Sudan. Tusindvis af andre er såret, skriver nyhedsbureauet AFP.

Også området omkring Khartoums Universitet har været ramt af hårde kampe og luftbombardementer.

Mange studerende er således fanget inden døre, rapporterer Al Jazeera.

Tidligere på ugen forsøgte myndighederne at evakuere universitetet, hvilket førte til, at en person blev dræbt og en anden alvorligt såret.

En video delt på sociale medier viser evakueringsforsøget, hvor elever forsøger at kravle gennem et hul i en mur, mens andre kravler over et metalhegn.

