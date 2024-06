Sultestrejkende fortsætter for at komme i dialog med regeringen

Fem studerende har onsdag sultestrejket en uge foran Christiansborg for at stoppe al våbeneksport til Israel. Én er blevet tilset af læge, efter at hun besvimede på grund af for lavt blodsukker.

Det fortæller Nicholas Nyrop Vinthen, der studerer litteraturvidenskab på Københavns Universitet og er en af de fem strejkende.

- Vi vil egentlig bare i dialog med regeringen, så vi kan få en snak om, hvorfor det er en god idé at overholde den internationale lovgivning og få stoppet våbeneksporten til Israel, siger han.

Ifølge ham har regeringen ignoreret dem, selv om de har forsøgt at komme i dialog flere gange.

- Vi er selvfølgelig skuffede over, at vi har måttet sultestrejke i en uge for at få stoppet våbeneksporten til Israel, siger han.

Onsdag klokken 15 vil 22 forfattere møde op for at vise deres støtte til de strejkende. Blandt andre forfatterne Carsten Jensen, Asta Olivia Nordenhof og Ursula Andkjær Olsen.

Her vil forfatterne læse tekster højt. Nicholas Nyrop Vinthen ved ikke præcis, hvilke tekster eller hvad de handler om.

Ifølge ham vil de fortsætte strejken, indtil deres kroppe ikke kan holde til mere. Det har de en læge til at vurdere.

- Vi er villige til at gå langt, og vi er villige til at sætte vores kroppe på spil, siger han.

Onsdag har kulturminister Jakob Engel-Schmidt (V) ifølge Nyrop Vinthen sagt, at han vil kigge forbi torsdag for at snakke med dem.

Tirsdag forsøgte gruppen uden held at skabe dialog med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) ude foran Christiansborg.

Derudover har aktivisterne talt med politikere fra SF og Enhedslisten.

Regeringspolitikerne forsøger de at råbe op, når de går forbi gruppen.

Aktivisterne, der deltager i sultestrejken, er fra Palæstina Solidaritetsnetværk, Studerende mod Besættelsen, Global Aktion og Jøder for Retfærdig Fred.

/ritzau/