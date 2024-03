Sunak risikerer ifølge meningsmåling at tabe sin egen valgkreds

De regerende konservative i Storbritannien står potentielt over for sit værste valgresultat nogensinde.

Det viser en meningsmåling fra instituttet Survation, skriver den britiske avis The Times.

Skulle der afholdes valg i dag, ville de konservative vinde blot 98 sæder mod arbejderpartiet Labours 468.

Parlamentet har i alt 650 pladser.

Ifølge meningsmålingen ville de konservative ikke vinde nogen sæder i hverken Skotland eller Wales.

En valgdato er endnu ikke blevet fastsat. Men valget skal afholdes inden 28. januar 2025.

Sunak sagde for nylig, at han sigter efter at udskrive parlamentsvalg til afholdelse i andet halvår 2024.

