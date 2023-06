Sundhedsstyrelsen anbefaler styrketræning i nye retningslinjer

Sundhedsstyrelsen ændrer de officielle retningslinjer for fysisk aktivitet, så styrketræning nu kommer i fokus.

Det skriver Jyllands-Posten, der har set de nye retningslinjer, der udkommer mandag.

Man bør lave øvelser, der styrker de store muskelgrupper – det vil sige ben, baller, mave, ryg og arme, lyder det i retningslinjerne.

Det gælder både børn, voksne og ældre. Træningen kan både foregå ved brug af kroppens egen vægt eller ved brug af vægte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ernæringsøkonom Martin Kreutzer, der tidligere har været ansat ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, kalder de nye retningslinjer for "noget af et nybrud".

- Hidtil har de officielle anbefalinger til motion nærmest udelukkende handlet om kredsløbstræning. Nu tager man et vigtigt skridt og siger, at styrketræning også er helt afgørende, siger han til Jyllands-Posten.

Han understreger, at det for ældre er helt afgørende at styrketræne, fordi "kroppen går i stå, hvis musklerne forsvinder".

Han fortæller også, at en øget muskelmasse øger forbrændingen, og at styrketræning derfor modvirker overvægt.

I de nye retningslinjer fremgår det specifikt, at børn og unge bør styrketræne mindst tre gange om ugen.

Fysisk aktivitet, som styrker musklerne, giver nemlig stærkere knogler og er vigtig for kroppens udvikling, skriver styrelsen ifølge Jyllands-Posten.

Voksne mellem 18 og 64 år anbefales fremover at styrketræne mindst to gange om ugen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I de nye retningslinjer fremgår det også, at personer over 65 år bør styrketræne, fordi det vedligeholder kroppen, så aldersgruppen bedre kan klare hverdagens fysiske udfordringer.

Det er ligesom i de tidligere retningslinjer fra 2010 stadig anbefalingen, at børn skal være aktive mindst 60 minutter om dagen. Det samme gør sig gældende for voksne 30 minutter om dagen.

Inden for den ramme er der dog sket ændringer.

I de tidligere retningslinjer lød det nemlig, at børn mindst tre gange om ugen af 30 minutters varighed burde træne med høj intensitet.

De samme anbefalinger gjorde sig gældende for voksne to gange om ugen af 20 minutters varighed.

/ritzau/