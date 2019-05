Superheltefilm er den femtebedst sælgende nogensinde

Halvanden uge efter sin premiere er der kun fire film, der har solgt for mere end Marvels "Avengers: Endgame".

Marvels superheltefilm "Avengers: Endgame" er den femtebedst sælgende film nogensinde.

Det sker blot halvanden uge, efter at filmen havde premiere 24. april.

Filmen har nu solgt billetter for 1,79 milliarder dollar svarende til 11,9 milliarder kroner. Det skriver The Hollywood Reporter.

Superheltefilmen med blandt andre Iron Man, Captain America og Hulk har nu overgået dinosaurfilmen "Jurassic World" fra 2015 med Chris Pratt i hovedrollen.

Den solgte for 1,67 milliarder dollar.

"Avengers: Endgame" mangler nu kun at slå "Avengers: Infinity War" (2018), "Star Wars: The Force Awakens" (2015), "Titanic" (1997) og "Avatar" (2009) af pinden for at blive den bedst sælgende nogensinde.

"Avatar" har solgt for 2,787 milliarder dollar - 18,58 milliarder kroner - og er dermed den bedst sælgende film nogensinde.

Marvel-filmen havde frem til søndag 28. april på verdensplan solgt billetter for 1,2 milliarder dollar - svarende til otte milliarder kroner.

Alene i USA og Canada havde filmen solgt billetter for 350 millioner dollar. Det overgik klart den hidtidige rekord, som sidste års "Avengers: Infinity War" satte med billetsalg for 257,7 millioner dollar i åbningsweekenden.

Også i blandt andet Brasilien, Frankrig og Kina har filmen slået rekorder.

Den tre timer lange film er blevet rost til skyerne af både anmeldere og fans af det omfattende tegneserieunivers.

Filmen er det sidste og imødesete kapitel i en række af 22 film siden 2007 med populære karakterer fra Marvel som Iron Man (spillet af Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo) og Thor (Chris Hemsworth).

Den opsigtsvækkende åbning overgår de enorme forventninger, der var til filmens billetsalg. Ifølge nyhedsbureauet AP havde filmskaberne håbet på en omsætning i USA og Canada på mellem 260 og 300 millioner dollar.

Selv om filmen kun har været vist i biograferne i få dage har den allerede solgt flere billetter end blandt andet James Bond-filmen "Skyfall" og Batman-filmen "The Dark Knight Rises" gjorde samlet set.

Disney står ifølge AP for 11 af de 12 film, der nogensinde har solgt flest billetter i deres åbningsweekend.

Disney har også flere mulige succeser på vej i 2019. Heriblandt "Løvernes Konge", "Toy Story 4" og "Star Wars: The Rise of Skywalker.

/ritzau/