Surrealisme ud over alle grænser: En lille avantgardebevægelse bredte sig over hele verden

Surrealismen er omkring 100 år gammel, men som flere af de andre, hastigt skiftende kunstretninger i 1900-tallet har den vist sig forbløffende sejlivet. Surrealismen var måske nok et tankesæt, men den blev også en stil med et visuelt vokabularium – nogle spilleregler – som stadig anvendes af billedkunstnere i dag. Undertiden som kliché. Undertiden som fornyelse af en slags. Surrealismens oprindelse forbindes i udstrakt grad med Paris, der i begyndelsen af det 20. århundrede var kunstens hovedstad. I hvert fald set med et eurocentrisk blik.

Blandt de skikkelser, der først satte ord på den nye kunstretning, var lyrikeren Guillaume Apollinaire, bevægelsens ideolog André Breton og dramatikeren Antonin Artaud, der konkluderede at ”surrealisme er ikke en stil. Det er skriget fra en sjæl, der vender ryggen til sig selv”. Den bedste karakteristik kan måske tillægges Isidore Duchasse (1846-70), der under pseudonymet Comte de Lautréamont i 1869 profetisk skrev om en ny opfattelse af kunstnerisk skønhed, at den kunne være ”smuk som det tilfældige møde på et operationsbord mellem en symaskine og en paraply”.