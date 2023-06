Susanne Bier hædres med dansk pris: Særlig kærlighed over det danske

Instruktør Susanne Bier modtager Svends Hæderspris 2023 for sit arbejde i danske og internationale film i over 35 år.

Hun brød igennem på det danske filmlærred med "Den eneste ene".

Det blev startskuddet på en karriere, hvor hun har leveret store brag til både den danske og internationale film- og tv-scene.

Susanne Bier bliver hædret ved Svend Filmdage fra 24. august, der kulminerer i Svend Prisen 30. august, hvor hun vil modtage Årets Hæderspris for sit livslange arbejde.

- Det er meget ærefuldt, siger Susanne Bier, og henviser især til tidligere modtagere af prisen.

Tidligere modtagere af Hædersprisen er blandt andre Bille August, Ghita Nørby, Erik Clausen og Lars Mikkelsen.

- Det er allesammen filminstruktører, som har lavet noget, som virkelig har tyngde og værdi, men også udforsker nye veje. Det er også et mål, jeg selv har, siger hun.

Hædersprisen er blot en ud af mange prestigefyldte priser, som den 63-årige filminstruktør har modtaget.

Susanne Bier opnåede for alvor international succes med filmen "Hævnen" fra 2010, der vandt både en Golden Globe og en Oscar for bedste internationale spillefilm samt en European Film Award for bedste instruktør.

Hun er den eneste kvindelige filminstruktør i verden, der har vundet både en Oscar, en Golden Globe, en Emmy og en European Film Award.

Men der er noget ved Svends Hæderspris, der er helt særligt.

- Tror du ikke, vi alle har det sådan, at det er skønt, at omverden anerkender os, men vi vil enormt gerne have, at familien gør det.

- Sådan har jeg det også med denne pris. Det betyder virkelig meget for mig, hvad danskerne tænker om det, jeg laver, siger Susanne Bier.

Svend Prisen bliver uddelt den 30. august i Krøyers Have i Svendborg med Lars Hjorthøj som vært. Fra 24. august og frem til prisoverrækkelsen vil der være Svend Filmdage, hvor Susanne Bier vil deltage.

Det glæder formand for Svend Filmdage, Klaus Hansen.

- Svend Filmdage hylder de store personer inden for dansk film. De personer der kan få os til at græde, gyse, glædes og som samtidig giver os eftertanke og lyst til samtale, når vi kommer ud af biografmørket.

- Susanne Biers lange karriere lever til fulde op til disse kriterier, siger han.

Susanne Bier glæder sig til at deltage i Svend Prisen, som hun også tidligere har besøgt.

- Det er enormt hyggeligt og kærligt. Man føler sig hjemme. Jeg glæder mig til at drikke vin, have det sjovt og være en del af noget, der betyder meget for mig, siger hun.

