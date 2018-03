Svært at skaffe fondspenge til Bjørn Nørgaard-mindestøtte for udviklingshæmmede

Projektet med at få en Bjørn Nørgaard-mindestøtte for de begravede ved Den Kellerske Anstalt i Brejning trækker ud på grund af manglende finansiering. Der er kommet afslag på over halvdelen af de udsendte fondsansøgninger

Fra 1865 til 1970’erne lå der tæt ved Vejle Fjord i Brejning en stor anstalt for det, man engang kaldte åndssvage. De boede her ofte, fra de var spæde, de havde deres ungdoms- og voksenliv her og blev gamle og døde her.

Når de skulle begraves, skete det også her, på hjemmets egen kirkegård. Men modsat de ansatte med tilknytning til hjemmet, der også blev begravet her, som køkkenbestyrerinder og overlæger, så fik beboerne ingen sten på deres grave, men hvide trækors.