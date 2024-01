Svag stigning i antallet af tvangsauktioner sidste år

De stigende renter gjorde tilsyneladende lidt mere ondt på danske boligejere sidste år end i 2022.

Danmarks Statistik har opgjort antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i december til 114, og dermed når totalen for 2023 op på 1513 i alt.

Det er knap 10 procent flere end i 2022, som bød på det laveste antal tvangsauktioner i 16 år.

- Stigningen er dog i det beskedne hjørne, og grundlæggende befinder tvangsauktionerne sig fortsat på et lavt leje.

- Der har ellers været rigeligt med modvind fra alle leder og kanter, hvor højere renter og høj inflation har angrebet danskernes budgetter, men indtil videre er det prellet af hos boligejerne, skriver Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank i en kommentar.

Når antallet ikke er højere, skyldes det ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, formentlig også, at boligmarkedet har det fint.

- Der er gode muligheder for at sælge sin bolig via en normal handel. Derfor er der ikke mange boliger, der ender på en tvangsauktion. Det stærke arbejdsmarked er også med til at holde tvangsauktionerne nede, siger Allan Sørensen.

Begge økonomer forventer, at antallet af tvangsauktioner vil fortsætte med at stige i år.

Renterne er endnu ikke faldet ret meget, og en forventet økonomisk afmatning vil betyde, at beskæftigelsen kan gå den forkerte vej.

En en tvangsauktion bliver bekendtgjort, behøver ikke nødvendigvis, at huset også ender med at blive solgt til højestbydende.

Nogle gange lykkes det for ejeren at afværge auktionen ved at skaffe pengene og betale det skyldige beløb eller indgå en aftale med kreditor, inden auktionen afholdes.

