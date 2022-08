Svend Brinkmann fordrer til kamp for det tankefulde liv. Men er tiden løbet fra ham?

Bør vi glemme Svend Brinkmann? Sådan spørger Politikens anmelder efter at have læst hans seneste bog ”TÆNK”. Nej, mener Kristeligt Dagblads anmelder, der roser psykologiprofessoren for atter at kritisere den instrumentalisering, som præger vores samfund

Svend Brinkmann er her og der og alle vegne. Han står klar med sin briks i Danmarks Radio, med klummer, foredrag og kommentarer samt en bogudgivelsesfrekvens, der kan gøre enhver forpustet. Faktisk er han også kommet denne artikel i forkøbet.

Allerede få dage efter udgivelsen af sin seneste bog ”TÆNK – til forsvar for et tankefuldt liv” (Gyldendal) havde han nemlig selv en kort opsummering af modtagelsen af den på Facebook og et modsvar til de anmeldere, der har taget mindre pænt imod hans seneste værk, navnlig Politikens Matthias Dressler-Bredsdorff, som ifølge Svend Brinkmann går efter hans person og ikke hans værk, når han spørger sig selv, om vi bør glemme Brinkmann, fordi han måske er ved at blive den type selvhjælpsguru, som han har slået sig op på at kritisere.