Svend Brinkmann skriver så mange bøger, at man som anmelder kan komme til at gentage sig selv. Men han har stadig ret i meget

Psykologiprofessor Svend Brinkmann skriver så mange bøger, at man kan komme til at gentage sig selv, hvis man før har anmeldt hans værker. Det har jeg, og derfor vil jeg som indledning i anmeldelsen af hans nye bog, ”Tænk – til forsvar for et tankefuldt liv” hurtigt nævne et par klassiske Brinkmann-træk.

Først det positive. Svend Brinkmann har indlysende ret i meget. Igen. Det har vi vidst, lige siden ”Stå fast” i 2014 kom på gaden og lærte danskerne at sige fra overfor det evige krav om omstillingsparathed. Denne gang opfordrer han os til at værne om det tankefulde liv, og med sin let læste stil og venlige forslag til øvelser i hverdagen tager han læseren ved hånden og belyser begrebet tænkning.