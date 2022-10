Svensk avis viser billeder af iturevet Nord Stream-ledning

På billeder fra den svenske avis Expressen kan man se, at en af Nord Stream-rørene er revet op, og at havbunden omkring røret bærer præg af at have slået revner.

Den svenske avis har sendt et kamera ned på 80 meters dybde i Østersøen. Her har det fundet et af rørene fra Nord Stream 1.

Billederne derfra viser, at røret er flået næsten over og den røde inderside står tydeligt blottet. Det samme gør rørets kraftige stålsider.

Expressen har allieret sig med det norske selskab Blueye Robotics. De har sendt undervandsdroner ned at se på og filme det beskadigede gasrør.

- Det er en ekstrem kraft, som kan bøje så tyk metal, som den måde, vi ser her, siger Blueeye Robotics Trond Larsen.

26. september i år blev der konstateret en gaslækage på Nord Stream 2 og senere Nord Stream 1.

Forholdsvist hurtigt i undersøgelserne stod det klart for svenske og danske myndigheder, at der havde været flere eksplosioner ved gasforbindelserne.

Ifølge Expressen ser der ud til at mangle næsten 50 meter af det rør, som de har fundet.

Området omkring lækagerne har været afspærret fra svensk side, men den afspærring er ophævet. Det er derfor, at Expressen med sit skib kan komme tæt nok på.

Under sin reportagetur bliver Expressens båd kontaktet af et dansk krigsskib.

- For jeres egen sikkerheds skyld drej mod kurs 138 for at undgå det farlige område, lyder det i bådens radio.

Båden identificerer sig som svenske journalister, og da svenske myndigheder ikke har afspærret svensk farvand, får de lov at fortsætte.

På Expressens optagelser kan man også se, at der ligger store stykker af stål fra røret på havbunden.

/ritzau/